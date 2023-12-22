Продажа билетов на "Ночь музеев" откроется 26 апреля

Большинство площадок-участников "Ночи музеев" будут открыты для посетителей с 18:00 до 23:00 18 мая, некоторые из них продлят работу до 06:00 19 мая.

Билеты на мероприятие "Ночь музеев" можно будет приобрести начиная с 26 апреля. Участвовать в этом году будут более 130 культурных учреждений Петербурга, включая музеи, библиотеки, выставочные и концертные залы.

По словам председателя городского комитета по культуре Федора Болтина, к акции в этом году присоединились 12 новых участников, включая музей военно-морской славы в Кронштадте и музей-квартиру академика Ивана Павлова на Васильевском острове.

Большинство площадок-участников "Ночи музеев" будут открыты для посетителей с 18:00 до 23:00 18 мая, некоторые из них продлят работу до 06:00 19 мая.

Ранее мы сообщили о том, что бесплатные автобусы запустят в Петербурге в "Ночь музеев".

Фото: Piter.TV