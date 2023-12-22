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Бесплатные автобусы запустят в Петербурге в "Ночь музеев"
Сегодня, 9:27
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Бесплатные автобусы запустят в Петербурге в "Ночь музеев"

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Общественный транспорт будет связывать различные площадки, принимающие участие в мероприятии.

Во время проведения "Ночи музеев" в Северной столице запустят специальные автобусы. Эту информацию на пресс-конференции раскрыла куратор проекта в Петербурге Наталия Яблонская.

Общественный транспорт будет связывать различные площадки, принимающие участие в мероприятии. Доступ к автобусам будут иметь посетители, приобретшие билеты в культурные учреждения.

Автобусы будут отправляться с Исаакиевской площади, а список маршрутов опубликован на официальном сайте акции.

Напомним, что "ночь музеев" в Санкт-Петербурге пройдет 18 мая. Темой этого года стала "из поколения в поколение. Семейные реликвии".

Ранее мы сообщили о том, что из-за работ на Маршала Новикова с 24 апреля по 11 октября изменятся трассы автобусных маршрутов.

Фото: Пассажиравтотранс

Теги: ночь музеев, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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