Бесплатные автобусы запустят в Петербурге в "Ночь музеев"

Общественный транспорт будет связывать различные площадки, принимающие участие в мероприятии.

Во время проведения "Ночи музеев" в Северной столице запустят специальные автобусы. Эту информацию на пресс-конференции раскрыла куратор проекта в Петербурге Наталия Яблонская.



Общественный транспорт будет связывать различные площадки, принимающие участие в мероприятии. Доступ к автобусам будут иметь посетители, приобретшие билеты в культурные учреждения.



Автобусы будут отправляться с Исаакиевской площади, а список маршрутов опубликован на официальном сайте акции.



Напомним, что "ночь музеев" в Санкт-Петербурге пройдет 18 мая. Темой этого года стала "из поколения в поколение. Семейные реликвии".

Ранее мы сообщили о том, что из-за работ на Маршала Новикова с 24 апреля по 11 октября изменятся трассы автобусных маршрутов.

Фото: Пассажиравтотранс