Из-за работ на Маршала Новикова с 24 апреля по 11 октября изменятся трассы автобусных маршрутов

В связи с производством работ по прокладке инженерных сетей автобусы свернут с привычного пути.

В Петербурге 24 апреля начнутся работы по прокладке инженерных сетей на улице Маршала Новикова. В связи с этим до 11 октября автобусы №№ 85, 122, 182, 184, 194, 221 будут курсировать по новым маршрутам. Об этом сообщили в пресс-службе "Организатора перевозок".

В связи с производством работ по прокладке инженерных сетей на ул. Маршала Новикова с 24 апреля по 11 октября изменяются трассы автобусных маршрутов № 85, 122, 182, 184, 194, 221. Пресс-служба "Организатора перевозок"

На период производства работ изменится движение автобусов, которые курсировали по улице Маршала Новикова. Кроме того, переносится остановочный пункт на улице Маршала Новикова после пересечения с Парашютной улицей в направлении к проспекту Королева.

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Фото: Piter.tv, Telegram / Организатор перевозок