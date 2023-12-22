Росгвардейцы выезжали по сигналу тревоги из петербургских троллейбусов и трамваев почти 40 раз

Под охраной также находятся почти 180 машин скорой помощи. В этом году росгвардейцы выезжали на помощь медикам 20 раз.

Заместитель руководителя Управления вневедомственной охраны Росгвардии полковник полиции Александр Красилич рассказал "Петербургскому дневнику", что все троллейбусы и трамваи, принадлежащие СПб ГУП "Горэлектротранс", оснащены тревожными кнопками. Если возникает угроза, водитель может воспользоваться этой кнопкой, которая связана с бортовым навигационным оборудованием ГЛОНАСС. Сигнал тревоги немедленно отправляется на пульт вневедомственной охраны, где дежурный офицер незамедлительно направляет ближайший патруль на место происшествия.

За последние три месяца было обработано 39 тревожных сигналов, полученных из троллейбусов и трамваев: 15 нарушителей были задержаны и переданы в руки правоохранительных органов. Под охраной также находятся почти 180 машин скорой помощи. В этом году росгвардейцы выезжали на помощь медикам 20 раз.

Александр Красилич добавил, что с момента установки тревожных кнопок на общественном транспорте, количество инцидентов заметно сократилось. Большинство людей осознают, что если они начнут вести себя неподобающе, то через пару минут их встретят наши сотрудники, которые доставят нарушителей в отделение полиции.

Ранее мы сообщили о том, что на Петровском проспекте росгвардейцы нашли мальчика, который сбежал из дома.

Фото: Piter.TV