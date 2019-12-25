Житель Красногвардейского района с судимостью угрожал своей матери кухонным топориком

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего своей матери кухонным топориком. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт.
Вечером 31 октября в полицию поступила информация о том, что из квартиры на проспекте Металлистов доносятся крики о помощи. На месте поймали 38-летнего злоумышленника, судимого за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Он нанес 67-летней женщине побои и угрожал убийством.
Рецидивиста оперативно доставили в 52-й отдел полиции, кухонный топорик изъяли.
Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина напал на отца с сыном с обувным рожком в Кировском районе.
Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти
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