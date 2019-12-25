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Житель Красногвардейского района с судимостью угрожал своей матери кухонным топориком
Сегодня, 16:10
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Житель Красногвардейского района с судимостью угрожал своей матери кухонным топориком

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Также он нанес 67-летней женщине побои.

В Красногвардейском районе Петербурга сотрудники Росгвардии задержали мужчину, угрожавшего своей матери кухонным топориком. Пострадавшая обратилась за медицинской помощью в травмпункт. 

Вечером 31 октября в полицию поступила информация о том, что из квартиры на проспекте Металлистов доносятся крики о помощи. На месте поймали 38-летнего злоумышленника, судимого за умышленное причинение средней тяжести вреда здоровью. Он нанес 67-летней женщине побои и угрожал убийством. 

Рецидивиста оперативно доставили в 52-й отдел полиции, кухонный топорик изъяли. 

Ранее мы рассказывали о том, что пьяный мужчина напал на отца с сыном с обувным рожком в Кировском районе. 

Фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Новости СПб, Лента новостей, Происшествия,

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