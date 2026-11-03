Пьяный мужчина напал на отца с сыном с обувным рожком в Кировском районе

Инцидент произошел ночью 1 ноября во дворе дома на улице Лени Голикова.

Росгвардейцы Кировского района Петербурга задержали дебошира, который напал на мужчину и подростка с обувным рожком. Инцидент произошел ночью 1 ноября во дворе дома на улице Лени Голикова.

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал. К нему вышли жильцы, 41-летний горожанин и его 13-летний сын, чтобы сделать замечание. Однако неадекват нанес им удары в область головы металлической ложкой для обуви.

Сотрудники вневедомственной охраны поймали 28-летнего местного жителя и увезли его в восьмой отдел. Пострадавшему потребовалась помощь врачей: отца госпитализировали с раной.

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина угрожал подорвать гранату в магазине в поселке Глажево.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти