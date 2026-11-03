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Пьяный мужчина напал на отца с сыном с обувным рожком в Кировском районе

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Инцидент произошел ночью 1 ноября во дворе дома на улице Лени Голикова.

Росгвардейцы Кировского района Петербурга задержали дебошира, который напал на мужчину и подростка с обувным рожком. Инцидент произошел ночью 1 ноября во дворе дома на улице Лени Голикова. 

Злоумышленник, находясь в состоянии алкогольного опьянения, громко кричал. К нему вышли жильцы, 41-летний горожанин и его 13-летний сын, чтобы сделать замечание. Однако неадекват нанес им удары в область головы металлической ложкой для обуви. 

Сотрудники вневедомственной охраны поймали 28-летнего местного жителя и увезли его в восьмой отдел. Пострадавшему потребовалась помощь врачей: отца госпитализировали с раной. 

Ранее мы рассказывали о том, что мужчина угрожал подорвать гранату в магазине в поселке Глажево. 

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти 

Теги: происшествия, росгвардия
Категории: Новости СПб, Происшествия, Лента новостей,

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