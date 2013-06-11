Ушел в школу и не вернулся: 14-летний мальчик с аутизмом пропал в Петербурге

Школьник не разговаривает, телефона с собой нет.

В Петроградском районе пропал 14-летний мальчик с аутизмом. Сегодня около 8 утра подросток исчез, не дойдя до школы у дома №28 на Полозовой улице. Об этом сообщил 78.ru.

Мама мальчика рассказала, что у сына не было при себе телефона, также он не разговаривает. На школьнике были темно-синяя куртка, шапка того же цвета и чёрные сапоги.

Родители уже обратились за помощью в полицию и к спасателям. На данный момент местонахождение подростка остаётся неизвестным.

Ранее мы сообщали, что в Петербурге ищут 12-летнего Артемия Петрова, который пропал после дня, проведённого в метро.

Фото: Magnific (ИИ, носит иллюстративный характер)