В Тележном переулке росгвардейцы задержали участников конфликта с молотком и пусковым устройством

Стрелку понадобилась медицинская помощь.

Росгвардейцы Центрального района задержали правонарушителей, которые использовали в ходе конфликта молоток и пусковое устройство. Об этом рассказали в ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 2 ноября во время распития алкоголя между двумя постояльцами хостела в Тележном переулке началась словесная перепалка. Один из мужчин нанес своему оппоненту удар молотком по голове и попытался скрыться. Пострадавший выстрелил в обидчика из "Пионера". В этот момент неподалеку проезжал наряд вневедомственной охраны.

В результате 42-летнего рецидивиста, судимого за кражу и грабеж и нанесшего телесные повреждения молотком, увезли в 76-й отдел полиции. Стрелку же понадобилась медицинская помощь. В больнице медики наложили пациенту на рану головы четыре шва, его состояние оценили как удовлетворительное. Затем второго участника драки тоже доставили к правоохранителям.

Ранее на Piter.TV: после драки на фудкорте на улице Ефимова мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии.

Видео, фото: пресс-служба ГУ Росгвардии по Петербургу и Ленобласти