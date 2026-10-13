После драки на фудкорте на улице Ефимова мужчину госпитализировали в тяжелом состоянии

В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Оперативники задержали подозреваемого в жестоком избиении посетителя фудкорта в торговом комплексе на улице Ефимова. В настоящее время возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ.

Как сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области, еще 9 сентября между двумя мужчинами возник конфликт, в ходе которого 33-летний злоумышленник нанес 28-летнему оппоненту множественные травмы. Пострадавшего госпитализировали в медицинское учреждение в тяжелом состоянии.

Напавшего поймали 12 октября на набережной Обводного канала. По факту происшествия проводится проверка.

Ранее мы рассказывали о том, что после гибели мужчины в Пушкине возбудили уголовное дело. Его тело обнаружили на территории автосервиса на Саперной улице.

Видео: пресс-служба МВД России