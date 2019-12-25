После гибели мужчины в Пушкине возбудили уголовное дело

Его тело обнаружили на территории автосервиса на Саперной улице.

По факту гибели 34-летнего мужчины в Пушкине возбуждено уголовное дело по пп. "в", "ж" ч. 2 ст. 105 УК РФ. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Полицейские 10 октября задержали по горячим следам четверых местных жителей в возрасте от 34 до 39 лет, подозреваемых в причастности к смерти потерпевшего. Его тело обнаружили на территории автосервиса на Саперной улице.

Предварительно, в компании возник конфликт на Парковой улице, в ходе которого злоумышленники избили погибшего. От полученных травм он скончался.

Ранее мы рассказывали о том, что у ресторана на проспекте Славы женщина ударила ножом троих мужчин. В отношении задержанной составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Фото: пресс-служба МВД России