У ресторана на проспекте Славы женщина ударила ножом троих мужчин

В отношении задержанной составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали местную жительницу после нападения на троих мужчин. Как рассказали в МВД России, инцидент произошел накануне вечером возле ресторана на проспекте Славы.

По предварительным данным, 29-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ранила потерпевших ножом. Изначально она поссорилась с 21-летним поваром из-за отказа дать телефон для звонка. Также досталось двоим прохожим 24 и 27 лет, которые стали очевидцами. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, состояние первого оценили как тяжелое.

В отношении задержанной составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, который напал с ножом на знакомого.

Фото: Piter.TV