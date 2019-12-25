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У ресторана на проспекте Славы женщина ударила ножом троих мужчин
Сегодня, 11:40
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У ресторана на проспекте Славы женщина ударила ножом троих мужчин

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В отношении задержанной составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ.

Во Фрунзенском районе Петербурга полицейские задержали местную жительницу после нападения на троих мужчин. Как рассказали в МВД России, инцидент произошел накануне вечером возле ресторана на проспекте Славы. 

По предварительным данным, 29-летняя женщина, находившаяся в состоянии алкогольного опьянения, ранила потерпевших ножом. Изначально она поссорилась с 21-летним поваром из-за отказа дать телефон для звонка. Также досталось двоим прохожим 24 и 27 лет, которые стали очевидцами. Всех пострадавших госпитализировали в медицинское учреждение, состояние первого оценили как тяжелое. 

В отношении задержанной составлен административный протокол по ст. 20.21 КоАП РФ. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. 

Ранее на Piter.TV: в Петербурге будут судить мужчину, который напал с ножом на знакомого. 

Фото: Piter.TV 

Теги: происшествия, фрунзенский район
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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