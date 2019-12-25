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В Петербурге будут судить мужчину, который напал с ножом на знакомого
Сегодня, 17:10
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В Петербурге будут судить мужчину, который напал с ножом на знакомого

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В ходе конфликта злоумышленник нанес потерпевшему не менее пяти ударов в голову и шею.

В Петербурге в суд направили уголовное дело о покушении на убийство (ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 105 УК РФ). Обвиняемым стал 59-летний местный житель, передает телеканал "Санкт-Петербург" 12 октября. 

В мае фигурант, находясь в состоянии алкогольного опьянения возле дома на Полюстровском проспекте, поссорился со своим знакомым. В ходе конфликта злоумышленник нанес мужчине не менее пяти ударов ножом в голову и шею. К счастью, потерпевшему вовремя оказали медицинскую помощь, и его жизни ничего не угрожает. 

Петербуржец заключен под стражу. Следствие собрало достаточную доказательную базу, и дело передано в суд для рассмотрения по существу. 

Ранее мы рассказывали о том, что молодого петербуржца подозревают в убийстве матери в Невском районе. 

Фото: Piter.TV 

Теги: покушение на убийство, суд
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб, Криминальные происшествия,

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