Молодого петербуржца подозревают в убийстве матери в Невском районе

Проведен осмотр места преступления, назначен комплекс судебных экспертиз.

В Петербурге следователи Невского района возбудили уголовное дело по факту убийства женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом рассказали в СК РФ.

Установлено, что накануне днем в квартире на улице Дмитрия Устинова нашли тело местной жительницы с признаками насильственной смерти. На ней были множественные колото-резаные раны. От полученных травм потерпевшая скончалась сразу.

По подозрению в убийстве задержали 19-летнего сына погибшей. Проведен осмотр места преступления, назначен комплекс судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения.

Ранее на Piter.TV: в баре на Невском проспекте произошла поножовщина. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу