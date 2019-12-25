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Молодого петербуржца подозревают в убийстве матери в Невском районе
Сегодня, 14:43
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Молодого петербуржца подозревают в убийстве матери в Невском районе

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Проведен осмотр места преступления, назначен комплекс судебных экспертиз.

В Петербурге следователи Невского района возбудили уголовное дело по факту убийства женщины (ч. 1 ст. 105 УК РФ). Об этом рассказали в СК РФ. 

Установлено, что накануне днем в квартире на улице Дмитрия Устинова нашли тело местной жительницы с признаками насильственной смерти. На ней были множественные колото-резаные раны. От полученных травм потерпевшая скончалась сразу. 

По подозрению в убийстве задержали 19-летнего сына погибшей. Проведен осмотр места преступления, назначен комплекс судебных экспертиз. Решается вопрос об избрании меры пресечения. 

Ранее на Piter.TV: в баре на Невском проспекте произошла поножовщина. В результате пострадавшего госпитализировали в больницу в тяжелом состоянии.

Фото: пресс-служба ГСУ СК РФ по Петербургу 

Теги: невский район, убийство
Категории: Лента новостей, Происшествия, Криминальные происшествия, Новости СПб,

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