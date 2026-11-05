В деревне Сяськелево задержали всех участников конфликта с экипажем ДПС

В отношении четверых злоумышленников, в том числе несовершеннолетних, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ.

Полицейские установили всех участников ночного инцидента под Гатчиной, который произошел 25 октября. Об этом сообщили в МВД России.

В деревне Сяськелево сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль Peugeot без госномеров. За рулем находился 17-летний подросток без прав. Во время проверки документов трое пассажиров вышли из машины и стали вести себя агрессивно. Затем вмешалась "группа поддержки" из числа местных жителей. В общей сложности в конфликте поучаствовали более 15 человек: они хотели освободить задержанных. Тогда экипаж ДПС запросил подкрепление. Самые "активные" защитники оказали сопротивление правоохранителям.

В отношении четверых злоумышленников, в том числе несовершеннолетних, возбуждены уголовные дела по ч. 1 ст. 318 УК РФ. В поле зрения стражей правопорядка попали и их родители. Начато административное расследование.

Ранее мы рассказывали о том, что в селе Шум полиция открыла огонь во время погони за лихачом.

Видео: пресс-служба ГУ МВД России по Петербургу и Ленобласти