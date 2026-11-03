В селе Шум полиция открыла огонь во время погони за лихачом

Молодой человек успел скрыться в лесу, однако в тот же день он пришел в отдел самостоятельно.

В Кировском районе сотрудники Госавтоинспекции применили оружие, чтобы остановить лихача. Об этом сообщили в ГУ МВД России по Петербургу и Ленинградской области.

Ночью 1 ноября в селе Шум водитель автомобиля УАЗ проигнорировал требование полицейских и попытался скрыться. Тогда они произвели предупредительный выстрел в воздух, а затем несколько по машине. В результате повредились три колеса. Однако мужчина все равно свернул в лесополосу и покинул транспортное средство.

Впоследствии установили, что на авто находились подложные государственные регистрационные знаки. В тот же день 23-летний местный житель сам пришел в территориальный отдел. Был составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП РФ.

Ранее мы рассказывали о том, что сотрудники ГАИ привлекли к ответственности двух нарушителей ПДД в Петербурге.

Видео: пресс-служба МВД России