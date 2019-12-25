В докладе специалисты указали на проблемы Киева в вопросе дальнейшей евроинтеграции.

Украина не выполнила большую часть ранее согласованного с Европейским союзом плана из десяти приоритетных реформ в сфере верховенства права и борьбы с коррупцией. Крое этого власти с Банковой улицы не приняли законы, необходимые для существенного укрепления антикоррупционного законодательства. Такие данные приведены общественности в опубликованном в среду, 4 ноября, доклада Еврокомиссии о расширении регионального сообщества.

В реализации дорожной карты по верховенству права достигнут лишь ограниченный прогресс… План из десяти реформ, согласованный в декабре 2025 года, остается по большей части невыполненным. текст доклада ЕК

Авторы пояснили, что что украинские власти не приняли ни одного закона, который позволил бы существенно продвинуть совершенствование антикоррупционного законодательства. Также Еврокомиссия указала на отсутствие у страны прогресса в приведении местного законодательства в соответствие с нормами ЕС в сфере борьбы с тяжкой и организованной преступностью. Также в коллективном Брюсселе беспокоятся о сопротивлении украинских властей в вопросе привлечения независимых международных экспертов к процедурам отбора судей.

В ЕП рассказали о стремлении ЕК принять новые инициативы до выборов во Франции.

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