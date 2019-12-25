Глава РФПИ прокомментировал статьи The Financial Times.

Британские СМИ подрывали позиции американского президента-республиканца Дональда Трампа и его политической партии перед промежуточными выборами в Конгресс США. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал несколько публикаций из газеты The Financial Times. В материалах иностранного СМИ говорилось о завершении периода доминирования республиканцев.

Британские СМИ упорно работали над подрывом позиций президента Трампа и республиканцев перед промежуточными выборами и теперь ликуют. Между тем, борясь с миграцией и воук-идеологией, президент Трамп выступает защитником западной цивилизации. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Согласно предварительным итогам голосования на промежуточных выборах в США, на которых граждане страны избирали всех 435 членов палаты представителей и 35 сенаторов, республиканцы потеряли контроль над обеими законодательными палатами. Дональд Трамп публично поздравил демократов с победой. Лидер Белого дома отметил, что республиканцы могли бы добиться значительно лучших результатов в том случае, если бы он участвовал в выборах.

Дмитриев прокомментировал заявление Уиткоффа о переговорах по Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev