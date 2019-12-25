В Москве рассказали о переговорах в Абу-Даби в ноябре.

Мировое сообщество ценит усилия американского президента-республиканца Дональда Трампа и его команды по мирному урегулированию украинского конфликта. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом оценил публикацию специального посланника лидера Белого дома Стива Уиткоффа о том, что трехсторонние переговоры делегаций из России, США и Украины на уровне рабочих групп запланированы в Абу-Даби с 10 по 11 ноября.

Мир ценит миротворческие усилия президента Трампа и его команды. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев заявил, что реальные нарративы начинают заменять ложные на Украине.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev