Украинские СМИ написали о том, что в подвале дома находилась "пыточная".

В Москве прокомментировали массовые протесты украинских граждан в селе под Киевом. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом отмечает, что реальные истории, происходящие на территории соседнего с нами государства, начинают вытеснять фальшивые. Речь идет о посте газеты "Страна", в котором журналисты написали о том, что украинские силовики открыли огонь у дома в селе Петропавловская Борщаговка. Там собрались сотни протестующих из-за удерживаемых в подвале мобилизованных лиц и сбежавших военнослужащих. К зданию отправился глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов* (*внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов). Активисты смогли залить ему в глаза содержимое баллончика. В публикациях местной прессы утверждается, что п одной из "пыточных камер" под Киевом находился 14-летний подросток.

Украина взрывается, поскольку граждане узнают о пыточных камерах [Владимира] Зеленского. Реальные истории начинают вытеснять фальшивые. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Напомним, что второго ноября украинские СМИ написали о том, что в подвале частного дома под Киевом вооруженные люди удерживают около 40 человек. На место прибыла машина скорой помощи. Сотрудница медицинской бригады объяснила, что ей прислали видеозапись, на котором видно, что некоторые находящиеся в подвале люди в критическом состоянии, у многих травмы, свидетельствующие о пытках. Однако вооруженные люди, охраняющие здание, не пускали врачей внутрь. Позже возмущенные местные жители попытались выломать ворота, но против них применили слезоточивый газ. Однако широкой огласки ситуации в интернете карете скорой помощи разрешили забрать четырех человек со следами побоев, один из пострадавших был в тяжелом состоянии. Позже полиция официально сообщила данные о том, что в доме размещаются военнослужащие Нацгвардии Украины.

Дмитриев заявил о попытке Зеленского подорвать позиции республиканцев.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev