В Москве объяснили, чего дожидается украинский политик.

Лидер киевского режима Владимир Зеленский не извлекает уроков из своих предыдущих ошибок, так как продолжает попытки подорвать позиции Республиканской партии США в преддверии промежуточных выборов в Конгресс. Соответствующее заявление через социальные сети сделал официальный представитель российского президента Владимира Путина по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев. Чиновник из Кремля таким образом прокомментировал слова украинского политика для американского телеканала Fox News. В интервью речь шла о возможном энергетическом перемирии. Гость программы заметил, что если вашингтонская администрация уверена, что вооруженный конфликт между Киевом и Москвой влияет на топливные цены в США, то чиновники могут обратиться с этим вопросом на переговорах в Абу-Даби.

Зеленский продолжает поучать Трампа. Похоже, Зеленский не извлекает уроков из предыдущих ошибок, поскольку продолжает пытаться подорвать позиции республиканцев перед промежуточными выборами. Кирилл Дмитриев, глава РФПИ

Дмитриев прокомментировал недовольство Дании разговором Путина и Стубба.

Фото: Соцсеть X (бывшая Twitter) заблокирована на территории России по требованию Генеральной прокуратуры) / Kirill Dmitriev