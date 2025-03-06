На Херсонской улице Nissan сбил мужчину с 3-летней дочерью

Пострадавшие госпитализированы в тяжелом состоянии.

Полиция Центрального района проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.

У дома 39 по Херсонской улице 5 ноября около восьми утра 51-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 2 пешеходов: 24-летнего мужчину и его 3-летнюю дочь. В результате ДТП оба пешехода госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.

По факту аварии полицией проводится проверка.

Ранее мы рассказывали, что автомобилиста будут судить за смертельный наезд на байкера в Красногвардейском районе.

Видео: МВД по СПб и ЛО