На Херсонской улице Nissan сбил мужчину с 3-летней дочерью

Полиция Центрального района проводит проверку по факту ДТП, в котором пострадал ребенок. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленинградской области.
У дома 39 по Херсонской улице 5 ноября около восьми утра 51-летний водитель, управляя автомобилем Nissan, на нерегулируемом пешеходном переходе наехал на 2 пешеходов: 24-летнего мужчину и его 3-летнюю дочь. В результате ДТП оба пешехода госпитализированы в больницу в тяжелом состоянии.
По факту аварии полицией проводится проверка.
Ранее мы рассказывали, что автомобилиста будут судить за смертельный наезд на байкера в Красногвардейском районе.
Видео: МВД по СПб и ЛО
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