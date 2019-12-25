В Мурино 5-летний ребёнок попал под колёса Daewoo Nexia

Он находился без сопровождения родителей.

Полиция Всеволожского района Ленобласти проводит проверку по факту ДТП с пострадавшим 5-летним ребёнком. Подробности рассказали в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

Вечером 22 июля у дома 18/8 по улице Шувалова в Мурино 34-летний мужчина, управляя автомобилем Daewoo Nexia, наехал на 5-летнего пешехода, который находился без сопровождения родителей и перебегал проезжую часть.

В результате аварии несовершеннолетний госпитализирован в состоянии средней степени тяжести. Вынесено определение о возбуждении административного производства.

Восьмиклассник-велосипедист попал под колеса Ford на Моховой улице.

Фото: Piter.tv