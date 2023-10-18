Восьмиклассник-велосипедист попал под колеса Ford на Моховой улице

47-летний местный житель, управлявший автомобилем, не смог избежать столкновения.

Школьник на велосипеде попал в аварию у дома №27/29 на Моховой улице накануне около 16:00. По данным Piter.TV, 15-летний подросток ехал на велосипеде по проезжей части и оказался на пути Ford Tranzit, выехавшего на улицу со двора. 47-летний местный житель, управлявший автомобилем, не смог избежать столкновения.

Велосипедиста доставили в больницу с ушибами головы и ног.

Полиция проводит проверку по факту аварии.

Ранее мы сообщили о том, что двое детей обожгли руки об загоревшийся телевизор в Петербурге.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)