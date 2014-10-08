Двое детей обожгли руки об загоревшийся телевизор в Петербурге

Два брата 8-ми и 10-ти лет были доставлены в детскую больницу имени Филатова.

В Красносельском районе Петербурга двое детей получили ожоги рук накануне вечером. Причиной стал неисправный телевизор. Об этом стало известно Piter.TV.

Инцидент произошел накануне примерно в 21:00 в одном из домов на улице Тамбасова. На кухне в результате замыкания загорелся телевизор. Дети, находившиеся в квартире, вероятно, пытались его потушить, но в результате обожгли руки.

Два брата 8-ми и 10-ти лет были доставлены в детскую больницу имени Филатова.

Ранее мы сообщили о том, что сотрудник ритуальной службы упал с высоты на Партизанской улице.

Фото: Piter.TV (создано с помощью Kandinsky 3.1)