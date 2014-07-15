Сотрудник ритуальной службы упал с высоты на Партизанской улице

Житель Петербурга попал в реанимацию после падения на рабочем месте. По данным Piter.TV, 43-летний пострадавший работает в компании, предоставляющей ритуальные услуги.
Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии около 10:00 в понедельник, 22 июля. По словам свидетелей, он упал с высоты около трех метров в здании на Партизанской улице.
Петербуржец сломал три ребра. Также известно, что у него был абстинентный синдром.
Ранее мы сообщили о том, что девушка разбила голову при падении с самоката на Туристкой улице.
Фото: PIter.TV
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