Сотрудник ритуальной службы упал с высоты на Партизанской улице

Петербуржец сломал три ребра. Также известно, что у него был абстинентный синдром.

Житель Петербурга попал в реанимацию после падения на рабочем месте. По данным Piter.TV, 43-летний пострадавший работает в компании, предоставляющей ритуальные услуги.

Мужчина был доставлен в больницу в тяжелом состоянии около 10:00 в понедельник, 22 июля. По словам свидетелей, он упал с высоты около трех метров в здании на Партизанской улице.

Петербуржец сломал три ребра. Также известно, что у него был абстинентный синдром.

Ранее мы сообщили о том, что девушка разбила голову при падении с самоката на Туристкой улице.

Фото: PIter.TV