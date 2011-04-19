Девушка разбила голову при падении с самоката на Туристкой улице

Инцидент произошел вскоре после дня рождения девушки: 21 июля ей исполнился 21 год.

Молодая жительница Петербурга получила серьезные травмы в результате падения с самоката в Приморском районе. Согласно данным Piter.TV, 22 июля в 2:40 ночи 21-летняя жительница Парголово была доставлена в больницу в тяжелом состоянии и помещена в реанимацию.

У пострадавшей диагностированы расколотый череп, ушиб мозга, линейный перелом лобной кости, множественные травмы рук и ног. Инцидент произошел около 1:30 ночи у дома 10/1 по Туристкой улице, когда девушка упала с самоката.

Инцидент произошел вскоре после дня рождения девушки: 21 июля ей исполнился 21 год.

Ранее мы сообщили о том, что ВАЗ сбил подростка на юге Петербурга.

Фото: Piter.TV