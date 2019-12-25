ВАЗ сбил подростка на юге Петербурга

В результате ДТП юноша получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован.

В воскресенье, 21 июля, во Фрунзенском районе Петербурга произошла авария, в результате которой пострадал несовершеннолетний, информирует пресс-служба ГУ МВД РФ по Петербургу и Ленобласти.

Установлено, что у дома 5 по Грузовому проезду мужчина 1967 года рождения, управляя автомобилем "ВАЗ 21081" вне зоны пешеходного перехода совершил наезд на пешехода 2006 года рождения, который двигался по тротуару в попутном направлении и неожиданно вышел на проезжую часть с целью перехода справа налево по ходу движения автомобиля.

В результате ДТП юноша получил травмы средней степени тяжести и был госпитализирован. Проводится проверка.

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Фото: Piter.TV