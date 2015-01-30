"Лада Ларгус" сбила пенсионера в Красном Селе

Обстоятельства происшествия уточняются. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

В пятницу в Красносельском районе Петербурга произошла авария. Автомобиль сбил пешехода на пересечении проспекта Ленина с улицей Массальского в Красном Селе.

Водитель автомобиля совершил наезд на 60-летнего мужчину, который переходил дорогу на зеленый сигнал светофора. Очевидцы сообщили, что мужчина был доставлен в машину скорой помощи, что свидетельствует о том, что он жив.

В ГУ МВД уточнили, что инцидент произошел в 13:20. Водитель автомобиля "Лада Ларгус" сбил пешехода. Обстоятельства происшествия уточняются. Мужчина был госпитализирован в состоянии средней степени тяжести.

Ранее мы сообщили о том, что в ДТП на Парашютной улице пострадал двухлетний пассажир автобуса.

Видео: ВКонтакте / Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село