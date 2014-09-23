В ДТП на Парашютной улице пострадал двухлетний пассажир автобуса

Около 11:00 17 июля у дома 22 по Парашютной улице 44-летний водитель, управляя автобусом, двигаясь по дублеру со стороны КАД в сторону Военной улицы, наехал на стоящий автомобиль.

Сотрудники полиции проводят проверку по факту ДТП в Приморском районе Петербурга, в котором пострадал несовершеннолетний. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Около 11:00 17 июля у дома 22 по Парашютной улице 44-летний водитель, управляя автобусом, двигаясь по дублеру со стороны КАД в сторону Военной улицы, наехал на стоящий автомобиль BMW Х5 под управлением 39-летнего мужчины.

В результате ДТП несовершеннолетний пассажир автобуса, двухлетний мальчик, который находился с мамой, упал в салоне автобуса. Ребёнок госпитализирован в больницу в состоянии средней степени тяжести.

По факту ДТП проводится проверка.

Фото: МВД