На Петровском проспекте росгвардейцы нашли мальчика, который сбежал из дома

При виде патрульной машины ребенок попытался спрятаться. Однако сотрудники вневедомственной охраны поймали 13-летнего школьника.

Сегодня, 16 апреля, около часа ночи сотрудники Росгвардии при патрулировании на Петровском проспекте обратили внимание на подростка, который в позднее время находился на улице один. Выяснилось, что мальчик сбежал из дома на Ропшинской улице. Мать подростка обратилась с заявлением в правоохранительные органы. Об этом сообщили в пресс-службе главного управления Росгвардии по Санкт-Петербургу и Ленинградской области.

При виде патрульной машины ребенок попытался спрятаться. Однако сотрудники вневедомственной охраны поймали 13-летнего школьника. Его отвезли в отдел полиции, куда за ним в дальнейшем приехала мать. Подробности уточняются.

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Фото: Telegram / Росгвардия Петербурга