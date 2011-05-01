Ключи от квартир вручили 20 росгвардейцам-участникам СВО

Их вручил губернатор.

Губернатор Петербурга передал ключи от квартир двадцати военнослужащим Росгвардии, принимавшим участие в специальной военной операции. Торжественное мероприятие прошло в новом жилом комплексе, созданном специально для сотрудников службы и их семей. Вместе с главой города в церемонии участвовал командующий Северо-Западным округом Росгвардии Сергей Бураков, а также директор Росгвардии Виктор Золотов, который подключился по видеосвязи.

По его словам, комплекс стал результатом совместной работы городских властей и федерального руководства Росгвардии. Виктор Золотов добавил, что семьи военнослужащих получат не только современные квартиры, но и благоустроенные дворы, парковочные места и удобный доступ к объектам социальной инфраструктуры.

Первые новоселы уже начали заселение. Жилой комплекс включает 1343 квартиры общей площадью свыше 150 тысяч кв. м. Внутри территории расположены подземные паркинги, детские площадки, спортивные зоны и объекты для повседневной жизни, включая школы, поликлиники и торговые центры. В ближайшее время рядом откроется станция метро "Юго-Западная", что сделает район еще более доступным для жителей.

Жилой проект рассчитан на военнослужащих Росгвардии из разных регионов России, которые решили связать свою жизнь с Петербургом.

Фото: Смольный