В Петербурге средняя стоимость "квадрата" в студиях выросла почти на 15%

Крупнейшее агентство недвижимости Санкт-Петербурга представило исследование рынка квартир-студий в новостройках Северной столицы.

Согласно результатам анализа, в августе 2025 года средняя стоимость одного квадратного метра студии на первичном рынке достигла отметки в 298,1 тыс. рублей. Отмечается снижение показателя относительно предыдущего месяца на 2,4% (7,2 тыс. рублей), поскольку в июле аналогичный индекс составлял 305,3 тыс. рублей.

Однако, несмотря на краткосрочное падение цен, сохраняется тенденция роста стоимости жилья с начала года. Средняя цена за квадратный метр в студиях возросла на 14,9% (38,6 тыс. рублей), увеличившись с января с 259,6 тыс. рублей до текущих 298,1 тыс. рублей.

Также отмечен значительный годовой прирост цены: с августа прошлого года (2024 г.) стоимость увеличилась на 15,9% (41,1 тыс. рублей), достигнув нынешнюю среднюю цену в размере 298,1 тыс. рублей.

Анализируя ситуацию за последние годы, эксперты подтверждают стабильную тенденцию повышения цен. За период с августа 2022 года средние расценки выросли на 19,2% (48,1 тыс. рублей).

Самая доступная студия в новом жилом комплексе Санкт-Петербурга сейчас оценивается в сумму 3,4 млн рублей. Квартира имеет площадь 19,4 кв. м и расположена в Пушкинском районе, микрорайоне Шушары.

Фото: Piter.TV