О чем можно умолчать на собеседовании: мнение HR-эксперта

Осень традиционно знаменует начало активного сезона на рынке труда, утверждает HR-аналитик и управляющий рекрутинговой компании "АМАЛБО" Гарри Мурадян, комментируя ситуацию для издания "Вечерний Санкт-Петербург".

Один из важнейших моментов трудоустройства — проведение интервью, итог которого определяет выбор сотрудника на вакансию. Эксперт подробно прокомментировал возможные моменты поведения на собеседовании. Такие деликатные вопросы личной жизни, как наличие детей, финансовые обязательства (ипотека, кредит, рассрочка), здоровье близких родственников — абсолютно лишние на собеседовании. Даже если работодатель поднимет такую тему, вы вправе оставить ее без ответа. Эти аспекты совершенно неважны для принятия решения о вашей кандидатуре.

Некоторые профессиональные компетенции, которыми вы пока недостаточно уверенно владеете, также можно мягко обойти стороной. Например, если заявленная вами позиция предполагает владение определённой программой, но вы пока освоили её не полностью, вполне разумно скрыть это временное отставание, уверяя, что к моменту выхода на работу приобретёте недостающие знания.

Иногда целесообразно замалчивать подробности прошлой трудовой деятельности, особенно негативные моменты вроде конфликтов с начальством или служебного романа. Подобные факты вряд ли станут причиной отказа в приёме на новое место, но приведут к лишним вопросам.

Политические предпочтения работодателя интересовать не должны. Только если речь идёт о профессиональной сфере, связанной с политическим консультированием или партийной деятельностью, тогда разговор оправдан. В противном случае обсуждение взглядов становится вторжением в личное пространство. Здесь имеет смысл проявить уважение к своим границам и спокойно объяснить, что интересует исключительно профессиональная сторона взаимодействия.

Курение или иные аналогичные привычки — вовсе не та категория сведений, которые стоило бы скрывать. Да, вы можете промолчать, но едва ли это имеет смысл. Ведь работодатель довольно быстро узнает правду, увидев вас в корпоративной курилке. Лучше признаться откровенно, ведь честность важна: ложь даже в мелочах ставит под сомнение вашу надёжность в дальнейшем сотрудничестве.

Работодатели часто задают стандартные вопросы, касающиеся вашего выбора отрасли, причины подачи резюме именно в эту организацию и аргументов, почему именно вас следует пригласить на позицию. Прежде всего представьтесь, расскажите о своей квалификации, образовании, опыте работы, последовательно изложив этапы карьеры от самой ранней должности до последней. Обязательно подчеркните ключевые достижения и обстоятельства ухода с предыдущих должностей. Важно раскрыть мотивы вашего текущего поиска и конкретные цели прихода именно сюда.

Если одновременно вы проходите собеседования в других компаниях, упомянуть об этом полезно. Особенно если одно из предложений находится на завершающей стадии, дайте знать работодателю заранее.

Полезно также презентовать свои сильные стороны — уникальные качества, способности, важные для будущей роли. Однако говорите не голословно, а подкрепляйте рассказ фактическими примерами ваших успехов, увлечениями и жизненными принципами. Главное помнить известную мудрость: "Второго шанса произвести первое впечатление не бывает".

Фото: Pxhere