Аналитики подсчитали, насколько выросла зарплата на петербургских заводах

Специалисты hh.ru провели исследование динамики заработной платы работников производственных, строительных и рабочих специальностей, сравнив темпы роста доходов представителей этих профессий с общим уровнем зарплат на рынке труда.

Согласно данным исследования, медианная заработная плата в объявлениях работодателей Санкт-Петербурга на платформе hh.ru этой осенью составила 85,3 тысячи рублей, увеличившись на 7,8 тысяч рублей относительно осени прошлого года.

При этом аналитики отмечают, что среди десяти отраслей с самыми высокими уровнями оплаты труда в городе значительное число позиций занимают сферы, где доля рабочих составляет половину и более. Например, в автомобильной отрасли заработок механиков и монтажников увеличился за год на 27 тысяч рублей и достиг отметки в 136 тысяч рублей. Зарплата строителей также возросла и теперь равна 107 тысячам рублей (+7,9 тысяч рублей за год). Для рабочих на предприятиях производства средняя медианная зарплата достигла 100 тысяч рублей, прибавив за год целых 10 тысяч рублей.

Специалисты рабочих специальностей обогнали по темпам увеличения доходов даже профессионалов IT-отрасли, где годовой прирост составил всего тысячу рублей. По величине средней зарплаты работники производств оставили далеко позади маркетологов и рекламистов (средняя зарплата — 95 тысяч рублей), финансистов (92 тысячи рублей), продавцов (90 тысяч рублей) и юристов (также 90 тысяч рублей).

Комментируя ситуацию, Мария Бузунова, руководитель пресс-службы hh.ru в регионах, подчеркнула: анализ показывает, что соискатель рабочей специальности в Петербурге сегодня получает предложение заработка, превышающего уровень дохода многих других профессий из разных областей местной экономики. За последний год медианная зарплата рабочих в городе увеличилась более чем на десять тысяч рублей, значительно превосходя средний показатель рынка труда. Такой быстрый рост обусловлен несколькими факторами, включая острую нехватку квалифицированного персонала в ряде секторов экономики, таких как промышленное производство, металлургия, машиностроение, строительство и транспортировка товаров. Дефицит кадров вынуждает компании активно поднимать зарплату, чтобы привлечь и удержать сотрудников. Одновременно рынок труда испытывает изменения в традиционно востребованных областях, вроде IT и маркетинга, где последние годы появилось много молодых специалистов, позволяющих компаниям снизить предлагаемые доходы.

