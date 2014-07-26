Аналитики узнали, сколько времени петербуржцы тратят на рабочие чаты

Компании, совмещающие использование общих и корпоративных сервисов, составляют треть рынка (37%), тогда как приверженцы только корпоративных платформ занимают скромные 9%.

Сейчас подавляющее число организаций (44%) полагаются исключительно на универсальные мессенджеры типа WhatsApp и Telegram. Компании, совмещающие использование общих и корпоративных сервисов, составляют треть рынка (37%), тогда как приверженцы только корпоративных платформ занимают скромные 9%. Четверть респондентов уверена, что нормально давать обратную связь спустя полчаса после обращения.

Анализ показывает, что общение в чатах занимает примерно четверть рабочего дня сотрудников (средняя цифра — 27%). Однако некоторые организации допускают экстремальные показатели: каждый шестой работник посвящает переписке половину или больше рабочего времени. Согласно опросу, женщины активнее мужчин общаются онлайн: представительницы прекрасного пола проводят там 29% времени, а представители сильного пола — 25%. Молодое поколение вовлечено сильнее пожилых коллег: молодежь до 35 лет сидит в чатах дольше остальных возрастных групп — 32% против 22% у старшего поколения.

Большинство работников убеждены, что сервисы мгновенных сообщений облегчают выполнение рабочих обязанностей (так считают 70%). Тем не менее с ростом количества переписок отношение меняется: среди сотрудников, проводящих большую часть времени в чатах, положительное восприятие падает до 62%, отрицательное же растет до 21%. А вот работники, редко отвлекающиеся на переписки (до 10% рабочего времени), жалуются на негативное влияние лишь в 7% случаев.

Для снижения стресса и информационной перегрузки лишь каждая сотая компания устанавливает временные ограничения на отправку сообщений. Обычно режим паузы выбирают сами сотрудники, причем чаще всего прибегают к этому способу именно молодые специалисты моложе 35 лет.

Ранее молодые петербуржцы рассказали, как воспринимают возможность работы на заводе.

Фото: Unsplash (Walls.io)