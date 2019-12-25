Молодые петербуржцы рассказали, как воспринимают возможность работы на заводе

Гендерные различия восприятия сохраняются.

Молодежь XXI века стремится получать удовольствие от рабочего процесса, выбирая комфортные условия труда даже на промышленных предприятиях. Именно такая картина складывается из результатов совместного исследования портала hh.ru и компании Level Group.

Согласно опросу, молодые специалисты стали иначе воспринимать перспективу работы на заводах и фабриках. Они согласны устраиваться на подобные предприятия, если качество производственной среды существенно улучшится.

Анализируя ситуацию в Петербурге, эксперты отмечают устойчивые негативные представления о работе на предприятии: большинство молодых людей связывают её с загрязнением, громким шумом и потенциальной угрозой здоровью (47%), низким уровнем оплаты труда и однообразием обязанностей (38%). Каждый четвёртый респондент указал на морально устаревшую технику и технологию (28%), а ещё меньшая доля (17%) утверждает, что работа на заводе утратила свою привлекательность и статус.

Однако существуют и позитивные взгляды на производственный труд. Почти треть молодёжи видит его надёжным источником дохода (31%), четверть отметила значимость ручного труда и удовлетворения результатами своей деятельности (26%), а каждый пятый подчеркнул наличие социального пакета (21%). Стоит подчеркнуть, что всё большее распространение приобретают мнения о внедрении передовых технологий и автоматизации производственных процессов (16%).

Гендерные различия восприятия сохраняются: мужчины склонны указывать на устаревшие методы и инструменты (21% против 15% среди женщин), считая такую работу менее престижной (18% против 13%). Женщины чаще обращают внимание на социальные гарантии (23% против 17%). Что касается студентов, то именно они чаще всего ассоциируют заводы с негативными аспектами (грязь, шум, опасность).

Отмечено изменение отношения к заводским условиям в зависимости от возраста. Если респонденты в возрасте 22–24 лет чаще называли грязь и низкую оплату труда, то более старшие коллеги 25–27 лет начали признавать преимущества работы на заводе, подчёркивая стабильность заработка и комфортную рабочую обстановку.

Почти 80% молодых профессионалов Санкт-Петербурга согласились бы пойти работать на предприятие, если оно предложит приятные условия труда. Среди требований фигурируют чистота и аккуратность помещения (73%), качественная организация питания на месте (67%), просторные светлые цеха с высокими потолками (65%). Дополнительные пожелания включают зелёные зоны (28%), эстетичный интерьер (16%), места для релаксации и досуга (12%), площадки для совместной проектной работы (10%) и спортивные объекты рядом с предприятием (9%). Менее важным оказалось оснащение искусственным интеллектом и использование инновационных решений (всего 8%).

Главные препятствия для перехода молодежи на промышленные предприятия отражены следующим образом: самая острая проблема — неудобства транспортной доступности (59%), за ней идут нежелательные визуальные впечатления от обстановки советских времен (53%). Устаревшие производственные мощности беспокоят каждого второго молодого специалиста (51%), а неудовлетворительная экологическая среда близ завода тревожит почти половину опрошенных (49%). Ещё одним существенным минусом называют отсутствие зон отдыха и нормального обеденного пространства (44%).

Ранее мы сообщили о том, что в Петербурге 42% HR-специалистов регулярно отслеживают резюме сотрудников.

Фото: Piter.TV