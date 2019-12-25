В Петербурге 42% HR-специалистов регулярно отслеживают резюме сотрудников

Наиболее пристально контролируют цифровое поведение сотрудников компании из динамично развивающихся сфер, где конкуренция высока.

Исследование сервиса SuperJob показало, что почти половина работодателей Петербурга (42%) регулярно мониторят профили своих сотрудников на ресурсах по трудоустройству. Из них треть уже длительное время наблюдают за активностью подчинённых, а каждая десятая организация внедрила такую практику совсем недавно. Остальные же 49% респондентов отметили отсутствие подобного контроля.

Интерес к мониторингу зависит от размера бизнеса: крупные и средние предприятия занимаются этим чаще (53% и 51% соответственно). Однако среди небольших фирм (до сотни сотрудников) подобную практику применяют заметно реже — всего 36%. Наиболее пристально контролируют цифровое поведение сотрудников компании из динамично развивающихся сфер, где конкуренция высока. Например, в IT-отрасли такими мерами пользуются целых 60%. Объяснить это легко: расходы на привлечение и обучение программистов велики, поэтому удержать ценных специалистов крайне важно.

Другие отрасли тоже проявляют интерес к активности своих кадров: банки (54%), продажи (48%), промышленность (46%), строительство (44%). Но значительно меньше внимания этому уделяется в сферах услуг (32%), медицины и логистики (по 29%), а наименьший процент мониторинга наблюдается в индустрии гостеприимства и ресторанного бизнеса (HoReCa) — там деятельность сотрудников мониторят лишь 27% компаний.

Фото: Piter.TV