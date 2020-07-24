В Петербурге ищут более тысячи учителей для школ

Вакансии учителей математики физики и других предметов открыты во всех районах.

В Петербурге опубликованы 1,1 тысячи вакансий педагогов для школ, сообщает "КП-Петербург". На новый учебный год в Северной столице за парты сядут 619 тысяч школьников, однако потребность в кадрах остаётся высокой.

По информации Комитета по образованию, все школы города укомплектованы педагогическими кадрами за счёт внутреннего и внешнего совместительства. Общая численность педагогов и руководителей превышает 126 тысяч человек. При этом на портале "Работа России" на данный момент открыто 1,1 тысячи вакансий учителей как государственных, так и частных школ.

Наибольший спрос отмечен на специалистов по математике, физике, химии, русскому языку и литературе, а также на педагогов-психологов, дефектологов и учителей начальных классов. Согласно исследованию HeadHunter, с начала 2025 года зарплаты учителей в Петербурге выросли на 19 % и составили в среднем 54,4 тыс. руб. В частных предложениях учитель химии в Московском районе может получать 26,5 – 30 тыс. руб., а преподаватель физики в Приморском районе – от 50 до 95 тыс. руб. Начальная зарплата учителя начальных классов начинается от 30 тыс. руб.

Ранее Piter.TV сообщал, что в Красногвардейском районе появится новая школа на 1550 мест с видом на Охту.

Фото: pxhere.com