В России хотят продлить работу детских садов до восьми вечера

Заместитель председателя комиссии Общественной палаты по демографии, защите семьи, детей и традиционных семейных ценностей Наталья Москвитина предложила продлить работу детских садов до восьми вечера. Об этом она рассказала "РИА Новости".

По словам Москвитиной, нынешний график работы детских садов сильно устарел и не удовлетворяет потребности работающих родителей. Она подчеркнула, что воспитатели не обязательно должны находиться в детском саду до восьми вечера. Вместо них с детьми можно оставлять младший персонал, который обеспечит безопасность ребенка.

Также Москвитина добавила, что большинство родителей не могут забрать детей раньше восьми вечера, так как у них уходит много времени на дорогу до детского сада. Кроме того, несоответствие графиков работы детских садов и родителей напрямую влияет на демографию.

