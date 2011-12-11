В Петербурге ликвидирован дефицит мест в детсадах

В Петербурге устранен дефицит мест в детских садах: по данным на 2025 год, система рассчитана на 10 тысяч детей больше, чем требуется. За последние годы открыто десятки новых садов, а подать заявление можно онлайн за несколько минут. Место гарантировано всем детям от 2 месяцев до 7 лет с регистрацией в городе, пишет spb.aif.ru.

Однако родители всё чаще жалуются не на отсутствие мест, а на их удалённость от дома. В новых жилых кварталах сады переполнены, а в центре и старых районах — пустуют. В итоге семьи вынуждены возить детей через весь город, что особенно сложно для родителей с двумя детьми или без помощи бабушек. Причины — неравномерное распределение садов, устаревшие проекты и задержки со сдачей объектов застройщиками.

Эксперты советуют подавать заявление на сад сразу после рождения ребёнка и указывать три желаемых сада рядом с домом. При несогласии с предложенным местом — писать заявление в комиссию, обосновывая неудобства (например, удалённость или медицинские показания).

