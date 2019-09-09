В Петербурге 14 многодетным семьям вручили ключи от микроавтобусов

Из девяти многодетных семей в двух отцами оказались священники.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что в власти Петербурга вручили 14 многодетным семьям ключи от микроавтобусов. В соответствующей церемонии приняли участие вице-губернатор Петербурга Владимир Кириллов, председатель комитета по социальной политике Александр Ржаненков.

Ранее в Петербурге такие микроавтобусы дарили лишь тем семьям, в которых было восемь детей. Однако теперь уже достаточно семерых. Председатель Комитета по социальной политике Александр Ржаненков отметил, что город намерен и далее снижать эту планку.

Главное, что наши горожане чувствуют уверенность в завтрашнем дне. Об этом говорит количество многодетных семей – более 46 тысяч, а где-то пять лет назад их было 18 тысяч. Александр Ржаненков.

Стоит отметить, что в этом году из девяти многодетных семей в двух отцами оказались священники.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге выросло число поступающих в медвузы.

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