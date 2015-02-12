Власти Ленобласти подарила 19 микроавтобусов многодетным семьям

В преддверии Дня семьи, любви и верности регион вручил автомобили семьям, в которых воспитываются шестеро и более детей. Машины оснащены восемью пассажирскими местами и полным приводом.

Ленинградская область в преддверии Дня семьи, любви и верности передала новые автомобили 19 семьям, в которых воспитываются шестеро и более детей. Губернатор Александр Дрозденко отметил, что теперь у каждой семьи есть возможность строить свои личные маршруты по региону. Например, Альтаповы смогут быстрее добираться до стройки своего дома во Всеволожске, для Черепановых из Лодейного Поля автомобиль станет билетом к любимым поездкам на природу, а для Полянских из Приморска — верным помощником в поездках с детьми на футбольные матчи и творческие конкурсы.

Губернатор добавил, что микроавтобусы марки ГАЗ справятся со всеми этими задачами: они оснащены восемью пассажирскими сиденьями, полным приводом, комплектом зимних шин и полисом ОСАГО. Об этом пишет spb.aif.ru.

Особенный подарок получила Мария Воронова из Всеволожского района, которая в конце прошлого года родила тройню. Ей вручили сертификат на единовременную денежную выплату для улучшения жилищных условий в Ленинградской области.

Ранее сообщалось, что Петербург передал Абхазии троллейбусы, автобусы и спецтехнику.

Фото: Макс / Александра Дрозденко