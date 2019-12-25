Средний балл ЕГЭ составил 94,5 баллов.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что в этом году в Петербурге выросло число поступающих в медвузы. Об сообщили на пресс-конференции в ТАСС, которая посвящёна результатам приёмной кампании в вузы на медицинские специальности, сообщила директор Института медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Елена Пармон.

Мы боялись, что будет снижение поступления на фоне коронавируса, но наше ожидания были напрасны директор Института медицинского образования Национального медицинского исследовательского центра имени В.А. Алмазова Елена Пармон.

В институте Алмазова высокий проходной балл в сравнении с другими медвузами. Отмечается, что среди абитуриентов оказалось много 300-балльников. Также в том году в учебном заведении появились новые модули по телемедицине, цифровым технологиям, смартклинике и госпиталю.

Ранее мы сообщали о том, что петербуржцам посоветовали привиться от гриппа в октябре.

Фото:Piter.TV