Петербуржцам посоветовали привиться от гриппа в октябре

Антитела начинают появляться у человека после вакцинации примерно спустя две недели.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что петербургский врач посоветовал привиться от гриппа в октябре. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на врача общей практики Бориса Шеляпина.

Конец августа – обычное время старта вакцинации от гриппа, но я сам стараюсь вакцинироваться чуть позже, примерно во второй половине октября Борис Шеляпин

По словам медика, антитела после вакцинации проявляются у человека спустя две недели. Для взрослых достаточно одной прививки. Дважды укол делают только малышам.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки выявили 181 новый случай коронавируса.

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