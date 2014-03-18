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Петербуржцам посоветовали привиться от гриппа в октябре
Сегодня, 13:44
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IRINA_CHALKINA

Петербуржцам посоветовали привиться от гриппа в октябре

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Антитела начинают появляться у человека после вакцинации примерно спустя две недели.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что петербургский врач посоветовал привиться от гриппа в октябре. Об этом сообщил телеканал "Санкт-Петербург" со ссылкой на врача общей практики Бориса Шеляпина.

Конец августа – обычное время старта вакцинации от гриппа, но я сам стараюсь вакцинироваться чуть позже, примерно во второй половине октября

Борис Шеляпин

По словам медика, антитела после вакцинации проявляются у человека спустя две недели. Для взрослых достаточно одной прививки. Дважды укол делают только малышам.

Ранее мы сообщали о том, что в Петербурге за сутки выявили 181 новый случай коронавируса. 

Фото:pixabay

Теги: вакцинация против гриппа, вакцинация спб, прививки от гриппа
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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