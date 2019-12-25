В Петербурге за сутки выявили 181 новый случай коронавируса

За последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 676 в 85 регионах.

В среду, 26 августа, стало известно о том, что 181 случай заражения коронавирусом зафиксировали в Северной столицы. Об этом сообщил Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК).

В центре отметили, что за последние сутки в России подтвержденных случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19 – 4 676 в 85 регионах. На первом месте по заражениям за 24 часа является Москва. Там COVID-19 заразились 640 человек. На втором месте — Петербург.

В настоящий момент в Северной столице под медицинским наблюдением находится 169 человек. Из них 6 - в обсерваторе, 163 - контактные.

Ранее мы сообщали о том, что за последние сутки на коронавирус протестировали почти 19 тысяч человек.

Фото:Piter.TV