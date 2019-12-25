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За последние сутки на коронавирус протестировали почти 19 тысяч человек
Сегодня, 10:00
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nadezhda_sib

За последние сутки на коронавирус протестировали почти 19 тысяч человек

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Под наблюдением медиков находится более 300 горожан.

За последние сутки в Петербурге обследовали на коронавирус  18795 человек. Об этом сообщила пресс-служба Смольного.

Под медицинским наблюдением находится 305 человек. Из них 6 ― в обсерваторе, 299 ― контактные.

Специалисты обработали 196 вызов, который поступил по номеру "122" в Единую региональную информационно-справочную службу по вопросам, связанным с коронавирусом.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что в Петербурге составили план запретов на случай новой волны пандемии. 

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, тестирование
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Коронавирус в Петербурге,

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