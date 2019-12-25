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В Петербурге составили план запретов на случай новой волны пандемии
Сегодня, 21:24
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smirenny

В Петербурге составили план запретов на случай новой волны пандемии

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Город готовится ко второй волне.

Во вторник, 25 августа, стало известно, что в Петербурге составили план ограничений на случай второй волны COVID-19. 

Список разрабатывает комитет по экономической политике и стратегическому планированию. Предполагается, что в первую очередь могут запретить то, что разрешили в последнюю, в том числе торговые центры и рестораны. В любом случае, последнее слово остается за Роспотребнадзором: специалисты должны дать рекомендации, когда именно ввести запреты. 

Ранее мы писали, что главврач дала рекомендации переболевшим коронавирусом пациентам.

Фото: Piter.TV

Теги: коронавирус, коронавирусные ограничения
Категории: Лента новостей, Коронавирус в Петербурге, Новости СПб,

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