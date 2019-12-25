Главврач дала рекомендации переболевшим коронавирусом пациентам

Во вторник, 25 августа, главный врач Городской больницы №20 Татьяна Суровцева дала несколько советов переболевшим коронавирусом.
Специалист отметила, что заболевание сопровождается удаленными последствиями. Пациентам следует обращаться к участковым врачам, а в случае необходимости проходить реабилитацию. Наблюдать за здоровьем после коронавируса нужно динамично: зачастую больные нуждаются в постановке на диспансерный учет.
Также для укрепления иммунитета полезно пить травяные настои, к примеру, ромашку или иван-чай, пропить курс витамина D, витаминов группы B, магния, системных энзимов. Помимо этого нужно помнить о легочной гимнастике.
Ранее мы писали, что жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 15 человек.
Фото: Piter.TV
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