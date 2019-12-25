Жертвами коронавируса в Петербурге стали еще 15 человек

Всего в России зафиксировали 120 новых летальных исходов.

За минувшие сутки в России от новой коронавирусной инфекции умерли еще 120 человек. Об этом свидетельствуют данные оперативного штаба.

Больше всего летальных случаев за указанный период зафиксировали в Петербурге (15), Москве (12), Свердловской области (11), Красноярском крае (8) и Ростовской области (6). С начала пандемии количество жертв коронавируса в России увеличилось до 16 568 человек.

Ранее мы писали, что онлайн-обучение в школах Петербурга грозит отдельным классам.

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