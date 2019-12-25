Некоторым школьникам в Петербурге грозит онлайн-обучение

Целый класс могут отправить на двухнедельный карантин, если у кого-то из учащихся выявят коронавирус.

Некоторые учащиеся петербургских школ не смогут избежать дистанционного обучения. Целый класс могут отправить на двухнедельный карантин, если у кого-то из детей выявят коронавирус. Такой информацией с родителями делятся учителя на собраниях, пишет "Фонтанка".

Отмечается, что специалисты регионального управления Роспотребнадзора уже готовят соответствующий регламент, в котором будет прописан алгоритм действий на случай обнаружения инфекции у учеников. Аналогичные меры анонсировали в Москве.

Ранее были раскрыты некоторые детали обучения в школах в период пандемии коронавируса. Так, до 1 января 2021 года в образовательных учреждениях будут действовать новые санитарно-эпидемиологические правила. Чтобы избежать массовых скоплений детей, уроки будут начинаться в разное время с 08:15 до 10:20. Подробнее о нововведениях читайте здесь.

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